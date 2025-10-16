Міністр оборони Італії анонсував створення кібервійськ

Італія матиме кіберармію для захисту цифрової сфери нарівні з наземною, морською, повітряною та космічною, заявив Гвідо Крозетто

Гвідо Крозетто (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

Італія незабаром отримає власну кіберармію, яка складатиметься з військових та цивільних. Про це міністр оборони країни Гвідо Крозетто повідомив у відеозверненні, яке транслювалося на технологічному заході ComoLake, передає ANSA.

За його словами, Італія матиме кіберармію для захисту цифрової сфери нарівні з наземною, морською, повітряною та космічною.

"Слід створити початкову структуру, яка включатиме 1200-1500 співробітників, більшість яких будуть оперативниками. Але мета – сформувати більшу, повністю автономну силу, здатну ефективно діяти у всьому спектрі загроз", – заявив міністр.

Крозетто наголосив, що "кіберпростір є оперативною сферою безпеки поряд із сушею, морем, повітрям і космосом", і його захист вимагає "делікатних, постійних та інтегрованих можливостей".

"Саме тут формується ідея національних кіберсил з цивільним та військовим компонентом, здатним діяти 24 години на добу, сім днів на тиждень, 365 днів на рік", – резюмував він.