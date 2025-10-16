Министр обороны Италии анонсировал создание кибервойск

Италия будет иметь киберармию для защиты цифровой сферы наравне с наземной, морской, воздушной и космической, заявил Гвидо Крозетто

Гвидо Крозетто (Фото: Riccardo Antimiani/EPA)

Италия вскоре получит собственную киберармию, которая будет состоять из военных и гражданских. Об этом министр обороны страны Гвидо Крозетто сообщил в видеообращении, которое транслировалось на технологическом мероприятии ComoLake, передает ANSA.

По его словам, Италия будет иметь киберармию для защиты цифровой сферы наравне с наземной, морской, воздушной и космической.

"Нужно создать начальную структуру, которая будет включать 1200-1500 сотрудников, большинство из них будут оперативниками. Но цель – сформировать большую, полностью автономную силу, способную эффективно действовать во всем спектре угроз", — заявил министр.

Крозетто подчеркнул, что "киберпространство является оперативной сферой безопасности наряду с сушей, морем, воздухом и космосом", и его защита требует "деликатных, постоянных и интегрированных возможностей".

"Именно здесь формируется идея национальных киберсил с гражданским и военным компонентом, способным действовать 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", — резюмировал он.