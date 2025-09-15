Міністр оборони Італії: Ми не готові до нападу з боку Росії та інших країн

Італія не готова до потенційного нападу, адже не збільшувала витрати на свою оборону, вважає Гвідо Крозетто

Гвідо Крозетто (Фото: Ciro Fusco/EPA)

Італія наразі не готова до нападу з боку Росії чи будь-якої іншої держави, вважає міністр оборони країни Гвідо Крозетто. Його слова наводить медіа ANSA.

"Ми не готові до нападу Росії чи будь-якої іншої країни, я говорю про це вже давно. Я вважаю, що ми зобов'язані забезпечити нашій країні можливість захистити себе, якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас", – сказав Крозетто.

Він уточнив, що йдеться не лише про російського диктатора Володимира Путіна, а про будь-кого.

"Ми не готові, тому що за останні 20 років ми не інвестували більше в оборону, і тому ці 20 років неможливо надолужити за рік чи два", – уточнив міністр оборони Італії.

Крозетто додав, що Італія входить до числа країн, які найбільше внесли в НАТО на східному фланзі. Але країна має ще й південний фланг.

"Тому я вважаю, що наш внесок на східному фланзі є достатнім. Якщо нам потрібно його збільшити, нас офіційно попросять: з цього питання на сьогодні я бачив лише заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, але не офіційний запит до Італії. Якщо нас попросять, ми вирішимо", – уточнив глава Міноборони країни.

9 червня Рютте заявляв, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.

Французький генерал підтвердив, що за п’ять років Росія може стати "реальною загрозою" для Європи, враховуючи темпи переозброєння держави-агресорки.