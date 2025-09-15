Міністр оборони Італії: Ми не готові до нападу з боку Росії та інших країн
Італія наразі не готова до нападу з боку Росії чи будь-якої іншої держави, вважає міністр оборони країни Гвідо Крозетто. Його слова наводить медіа ANSA.
"Ми не готові до нападу Росії чи будь-якої іншої країни, я говорю про це вже давно. Я вважаю, що ми зобов'язані забезпечити нашій країні можливість захистити себе, якщо якийсь божевільний вирішить напасти на нас", – сказав Крозетто.
Він уточнив, що йдеться не лише про російського диктатора Володимира Путіна, а про будь-кого.
"Ми не готові, тому що за останні 20 років ми не інвестували більше в оборону, і тому ці 20 років неможливо надолужити за рік чи два", – уточнив міністр оборони Італії.
Крозетто додав, що Італія входить до числа країн, які найбільше внесли в НАТО на східному фланзі. Але країна має ще й південний фланг.
"Тому я вважаю, що наш внесок на східному фланзі є достатнім. Якщо нам потрібно його збільшити, нас офіційно попросять: з цього питання на сьогодні я бачив лише заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, але не офіційний запит до Італії. Якщо нас попросять, ми вирішимо", – уточнив глава Міноборони країни.
- 9 червня Рютте заявляв, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки та ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.
- Французький генерал підтвердив, що за п’ять років Росія може стати "реальною загрозою" для Європи, враховуючи темпи переозброєння держави-агресорки.
