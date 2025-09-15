Министр обороны Италии: Мы не готовы к нападению со стороны России и других стран

Италия не готова к потенциальному нападению, так как не увеличивала расходы на свою оборону, считает Гвидо Крозетто

Гвидо Крозетто (Фото: Ciro Fusco/EPA)

Италия пока не готова к нападению со стороны России или любого другого государства, считает министр обороны страны Гвидо Крозетто. Его слова приводит медиа ANSA.

"Мы не готовы к нападению России или любой другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что мы обязаны обеспечить нашей стране возможность защитить себя, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас", — сказал Крозетто.

Он уточнил, что речь идет не только о российском диктаторе Владимире Путине, а о ком-либо.

"Мы не готовы, потому что за последние 20 лет мы не инвестировали больше в оборону, и поэтому эти 20 лет невозможно наверстать за год или два", — уточнил министр обороны Италии.

Крозетто добавил, что Италия входит в число стран, которые больше всего внесли в НАТО на восточном фланге. Но страна имеет еще и южный фланг.

"Поэтому я считаю, что наш вклад на восточном фланге является достаточным. Если нам нужно его увеличить, нас официально попросят: по этому вопросу на сегодня я видел только заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, но не официальный запрос к Италии. Если нас попросят, мы решим", — уточнил глава Минобороны страны.

9 июня Рютте заявлял, что Россия наращивает военный потенциал, в частности увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет различных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.

Французский генерал подтвердил, что через пять лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.