Министр обороны Италии: Мы не готовы к нападению со стороны России и других стран
Италия пока не готова к нападению со стороны России или любого другого государства, считает министр обороны страны Гвидо Крозетто. Его слова приводит медиа ANSA.
"Мы не готовы к нападению России или любой другой страны, я говорю об этом уже давно. Я считаю, что мы обязаны обеспечить нашей стране возможность защитить себя, если какой-то сумасшедший решит напасть на нас", — сказал Крозетто.
Он уточнил, что речь идет не только о российском диктаторе Владимире Путине, а о ком-либо.
"Мы не готовы, потому что за последние 20 лет мы не инвестировали больше в оборону, и поэтому эти 20 лет невозможно наверстать за год или два", — уточнил министр обороны Италии.
Крозетто добавил, что Италия входит в число стран, которые больше всего внесли в НАТО на восточном фланге. Но страна имеет еще и южный фланг.
"Поэтому я считаю, что наш вклад на восточном фланге является достаточным. Если нам нужно его увеличить, нас официально попросят: по этому вопросу на сегодня я видел только заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, но не официальный запрос к Италии. Если нас попросят, мы решим", — уточнил глава Минобороны страны.
- 9 июня Рютте заявлял, что Россия наращивает военный потенциал, в частности увеличивает выпуск танков, бронетехники и ракет различных типов. Через пять лет она будет готова применить военную силу против НАТО.
- Французский генерал подтвердил, что через пять лет Россия может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.
