Мін'юст: Понад 3000 засуджених написали заяви про бажання служити в армії

Олена Висоцька заявила, що не всі засуджені зможуть мобілізуватися. Це залежить від статті злочину та наявності окремих захворювань

Олена Висоцька (Фото: пресслужба Мін'юсту)

Бажання отримати свободу в обмін на те, щоб долучитися до української армії, виявили понад 3000 засуджених – вони вже подали заяви на умовно-дострокове звільнення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

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За її словами, відомство загалом і розраховувало на подібну цифру.

"Не можна говорити, що всі 20 000 людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4500 виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися", – сказала Висоцька.

Водночас вона визнала, що не всі, хто виявив бажання служити у війську, зможе вийти за УДЗ. Це стосується статей, за які засуджено тих чи інших людей. Раніше LIGA.net публікувала перелік статей, які не підпадають під мобілізацію.

Крім того, додала Висоцька, військово-лікарські комісії перевірятимуть засуджених на суспільно-небезпечні хвороби – ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити. Ці захворювання є підставою для виключення з проєкту "мобілізації".

10 травня у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до Збройних Сил 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями, проте це залежить від конкретного сценарію.

17 травня, напередодні набуття чинності закону про мобілізацію, президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.

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