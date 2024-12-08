Мінкульт звільнив Бикова з посади в.о. керівника Центру стратегічних комунікацій

Микола Точицький зазначив, що призначення Бикова було здійснено з технічною метою

Сергій Биков (Фото: Facebook-акаунт експосадовця)

Сергія Бикова звільнено з посади виконувача обов’язків керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора Наукового центру розвитку туризму було здійснено з технічною метою перереєстрації на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки", – написав Точицький.

Він додав, що в.о. директора звільнено наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

6 грудня стало відомо, що Бикова, який у минулому підтримував екснардепа від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука, призначили в.о. очільника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До листопада 2024 року він обіймав посаду заступника начальника управління стратегічного планування й комунікацій, а також керівника відділу взаємодії з громадськістю та медіа в Міністерстві молоді та спорту.

Биков має непрямі зв'язки з Медведчуком через підтримку його політичних позицій. Зокрема, він публічно захищав погляди Медведчука на Мінські угоди, заявляючи, що багато українських політиків нібито неправильно трактують цей документ.

Биков заявляв, що Медведчук "адекватно оцінює" політичну ситуацію та його підхід до Мінських угод "заслуговує на увагу".

Сам Биков заперечує роботу на Медведчука й називає такі дані дезінформацією.

"Я ніколи не співпрацював із Медведчуком чи політичними силами, які просували проросійський порядок денний. Навпаки, моя позиція завжди була і залишається послідовно проукраїнською", – написав Биков.

Він припустив, що якби колись працював із Медведчуком чи його оточенням, то вже давно опинився б у полі зору правоохоронних органів або ж покинув би Україну з початком повномасштабного вторгнення Росії.

Биков наголосив, що у 2023 році пройшов спеціальні перевірки та вступив на державну службу у Міністерство молоді та спорту, де очолював напрямок комунікацій.