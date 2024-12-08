Минкульт уволил Быкова с должности и.о. руководителя Центра стратегических коммуникаций

Николай Точицкий отметил, что назначение Быкова было осуществлено с технической целью

Сергей Быков (Фото: Facebook-аккаунт экс-чиновника)

Сергей Быков уволен с должности исполняющего обязанности руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Об этом сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий.

"Об обсуждении в публичном пространстве, отмечаю: назначение и.о. директора Научного центра развития туризма было осуществлено с технической целью перерегистрации на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", — написал Точицкий.

Он добавил, что и.о. директора уволен приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

6 декабря стало известно, что Быкова, в прошлом поддерживавшего экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука, назначили и.о. главы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

До ноября 2024 года он занимал должность заместителя начальника управления стратегического планирования и коммуникаций, а также руководителя отдела взаимодействия с общественностью и медиа в Министерстве молодежи и спорта.

Быков имеет косвенные связи с Медведчуком из-за поддержки его политических позиций. В частности, он публично защищал взгляды Медведчука на Минские соглашения, заявляя, что многие украинские политики якобы неправильно трактуют этот документ.

Быков заявлял, что Медведчук "адекватно оценивает" политическую ситуацию и его подход к Минским соглашениям "заслуживает внимания".

Сам Быков отрицает работу на Медведчука и называет такие данные дезинформацией.

"Я никогда не сотрудничал с Медведчуком или политическими силами, которые продвигали пророссийскую повестку дня. Напротив, моя позиция всегда была и остается последовательно проукраинской", – написал Быков.

Он предположил, что если бы когда-то работал с Медведчуком или его окружением, то уже давно оказался бы в поле зрения правоохранительных органов или покинул бы Украину с началом полномасштабного вторжения России.

Быков отметил, что в 2023 году прошел специальные проверки и поступил на государственную службу в Министерство молодежи и спорта, где возглавлял направление коммуникаций.