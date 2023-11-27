Міноборони Британії: Путін посилює вторгнення в Україну й відправляє на смерть дедалі більше росіян

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що Росія нарощує своє вторгнення в Україну, надсилаючи більше військових на смерть, ніж у будь-який час від початку війни. Про це він написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

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Британський міністр опублікував коментар у відповідь на зведення британської розвідки щодо ситуації на фронті в Україні.

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Шеппс зазначив, що російський диктатор Володимир Путін інтенсифікує своє вторгнення – "безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж у будь-який час від початку війни".

"Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє просування, але ми не можемо бути бездіяльними. Україні потрібна наша непохитна підтримка, щоб боротися й перемогти", – наголосив він.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку листопада зізнався: він думав, що величезні втрати зупинять Росію, але помилився.

За 27 листопада Сили оборони ліквідували 750 російських окупантів, знищили сім танків і 16 одиниць іншої військової техніки загарбників.

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