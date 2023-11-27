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Шеппс: Путин усиливает вторжение в Украину и отправляет больше россиян насмерть

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 16:44
Шеппс: Путин усиливает вторжение в Украину и отправляет больше россиян насмерть - Фото
Грант Шеппс (Фото: ЕРА, Tolga Akmen)

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Россия наращивает свое вторжение в Украину, посылая больше военных насмерть, чем в любое время с начала войны. Об этом он написал в соцсети Х (бывший Twitter).

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Британский министр опубликовал комментарий в ответ на сводку британской разведки о ситуации на фронте в Украине.

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Шеппс отметил, что российский диктатор Владимир Путин интенсифицирует свое вторжение – "бессмысленно отправляя на смерть больше россиян, чем в любое время с начала войны".

"Храбрость украинцев и поддержка Запада сдерживают их продвижение, но мы не можем быть бездейственными. Украине нужна наша непреклонная поддержка, чтобы бороться и победить", – подчеркнул он.

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Ульяна Кричковская
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армия РоссииВеликобританияВСУвойнаГрант Шеппс
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