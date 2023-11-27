Шеппс: Путин усиливает вторжение в Украину и отправляет больше россиян насмерть

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Россия наращивает свое вторжение в Украину, посылая больше военных насмерть, чем в любое время с начала войны. Об этом он написал в соцсети Х (бывший Twitter).

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Британский министр опубликовал комментарий в ответ на сводку британской разведки о ситуации на фронте в Украине.

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Шеппс отметил, что российский диктатор Владимир Путин интенсифицирует свое вторжение – "бессмысленно отправляя на смерть больше россиян, чем в любое время с начала войны".

"Храбрость украинцев и поддержка Запада сдерживают их продвижение, но мы не можем быть бездейственными. Украине нужна наша непреклонная поддержка, чтобы бороться и победить", – подчеркнул он.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале ноября признался: он думал, что огромные потери остановят Россию, но ошибся.

За 27 ноября Силы обороны ликвидировали 750 российских оккупантов, уничтожили семь танков и 16 единиц другой военной техники захватчиков.

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