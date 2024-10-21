Міноборони допустило до постачання в ЗСУ український багі "Варан" – фото та характеристики

Багі "Варан" (Фото: Міністерство оборони)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання в Збройні Сили України багі "Варан" українського виробництва. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

"Варан" – транспортний засіб підвищеної прохідності, призначений для виконання широкого спектра завдань: переміщення людей, евакуації поранених, підвезення боєприпасів тощо.

У Міноборони зазначили, що багі спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На багі встановлений турбодизельний двигун та автоматична п'ятиступенева коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це деталі популярних світових автовиробників.

Двомісний багі важить трохи більше тонни, водночас перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Місткості бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску "Варан" розвиває швидкість понад 100 км/год. Під час тестувань багі жодного разу не перекинувся.