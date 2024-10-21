Минобороны допустило к поставке в ВСУ украинский багги "Варан" – фото и характеристики

Багги "Варан" (Фото: Министерство обороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставкам в Вооруженные Силы Украины багги "Варан" украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Варан" – транспортное средство повышенной проходимости, предназначенное для выполнения широкого спектра задач: перемещение людей, эвакуации раненых, подвоз боеприпасов и т.д.

В Минобороны отметили, что багги спроектировали и изготовили на украинском предприятии. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации. На багги установлен турбодизельный двигатель и автоматическая пятиступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов – это детали популярных мировых автопроизводителей.

Двухместный багги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. Вместимости бака хватает на 200 км пути по тяжелому бездорожью. На песке "Варан" развивает скорость более 100 км/ч. Во время тестирований багги ни разу не перевернулся.