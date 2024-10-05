За 2024 год в ВСУ допустили 900 образцов вооружения и техники, 600 – производства Украины
За 2024 год Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в войске более 900 образцов вооружения и военной техники, 600 из них – украинского производства. Об этом сообщило именно оборонное ведомство.
По ее данным, среди новинок больше автотранспорта, беспилотных авиакомплексов, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы, средств связи, инженерных средств и наземных роботизированных платформ.
Более 600 кодифицированных новинок украинского производства, и почти половина из них была допущена к эксплуатации в третьем квартале, отметило Минобороны.
"Сейчас мы работаем над рядом важных проектов, реализация которых увеличит нашу огневую мощность. Детализовать не могу, сегодня этот вопрос нуждается в тишине", – заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
Производители и разработчики могут обращаться в профильное управление МО по процессу кодификации по почте: [email protected].
- В течение полугода Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ более 20 образцов специальной легкой автомототехники.
- В августе Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура". В сентябре в ВСУ допустили канадские бронеавтомобили с защитой от мин и засад Roshel Senator MRAP.
- Ранее Минобороны сообщило, что с начала российского полномасштабного вторжения кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин MRAP.