За 2024 год в ВСУ допустили 900 образцов вооружения и техники, 600 – производства Украины

Больше всего автотранспорта, беспилотных авиакомплексов, боеприпасов, систем РЭБ, средств связи, инженерных средств и роботизированных платформ

Фото: Минобороны

За 2024 год Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в войске более 900 образцов вооружения и военной техники, 600 из них – украинского производства. Об этом сообщило именно оборонное ведомство.

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По ее данным, среди новинок больше автотранспорта, беспилотных авиакомплексов, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы, средств связи, инженерных средств и наземных роботизированных платформ.

Более 600 кодифицированных новинок украинского производства, и почти половина из них была допущена к эксплуатации в третьем квартале, отметило Минобороны.

"Сейчас мы работаем над рядом важных проектов, реализация которых увеличит нашу огневую мощность. Детализовать не могу, сегодня этот вопрос нуждается в тишине", – заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Производители и разработчики могут обращаться в профильное управление МО по процессу кодификации по почте: [email protected].

Фото: Минобороны