За 2024 до ЗСУ допустили 900 зразків озброєння і техніки, 600 з них українського вирообництва – МО

Найбільше всього автотранспорту, безпілотних авіакомплексів, боєприпасів, систем РЕБ, засобів зв'язку, інженерних засобів та наземних роботизованих платформ

Фото: Міноборони

За 2024 рік Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у війську понад 900 зразків озброєння і військової техніки, 600 з них – українського виробництва. Про це повідомило саме оборонне відомство.

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За її даними, серед новинок найбільше автотранспорту, безпілотних авіакомплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, засобів зв'язку, інженерних засобів та наземних роботизованих платформ.

Понад 600 кодифікованих новинок українського виробництва, і майже половину з них допустили до експлуатації у третьому кварталі, зазначило Міноборони.

"Наразі ми працюємо над низкою важливих проєктів, реалізація яких збільшить нашу вогневу потужність. Деталізувати не можу, сьогодні це питання потребує тиші", — заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Виробники та розробники можуть звертатися до профільного управління МО стосовно процесу кодифікації за поштою: [email protected].

Фото: Міноборони