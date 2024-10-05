За 2024 до ЗСУ допустили 900 зразків озброєння і техніки, 600 з них українського вирообництва – МО
За 2024 рік Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у війську понад 900 зразків озброєння і військової техніки, 600 з них – українського виробництва. Про це повідомило саме оборонне відомство.
За її даними, серед новинок найбільше автотранспорту, безпілотних авіакомплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, засобів зв'язку, інженерних засобів та наземних роботизованих платформ.
Понад 600 кодифікованих новинок українського виробництва, і майже половину з них допустили до експлуатації у третьому кварталі, зазначило Міноборони.
"Наразі ми працюємо над низкою важливих проєктів, реалізація яких збільшить нашу вогневу потужність. Деталізувати не можу, сьогодні це питання потребує тиші", — заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Виробники та розробники можуть звертатися до профільного управління МО стосовно процесу кодифікації за поштою: [email protected].
- Впродовж пів року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки.
- У серпні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура". У вересні до ЗСУ допустили канадські бронеавтомобілі із захистом від мін і засідок Roshel Senator MRAP.
- Раніше Міноборони повідомило, що з початку російського повномасштабного вторгненнякодифікувало та допустило до використання у військах близько 20 зразків бойових бронемашин MRAP.