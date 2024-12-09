Міноборони кодифікувало роботизований комплекс з кулеметом Browning – відео
Кодифіковано і допущено до експлуатації в Силах оборони український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 – Droid TW 12.7. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.
Цей комплекс вже підтвердив свою надійність під час бойових випробувань, зазначили в оборонному відомстві.
Основні характеристики Droid TW 12.7:
→ кулемет калібру 12,7 мм;
→ гусенична платформа для найскладніших умов;
→ дистанційне управління через планшет;
→ працює на цифровому звʼязку.
"Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України", – прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
За його словами, Міноборони кодифікує зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.
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