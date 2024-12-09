Міноборони кодифікувало роботизований комплекс з кулеметом Browning – відео

Комплекс вже підтвердив свою надійність під час бойових випробувань, заявили в Міноборони

Droid TW 12.7 (Фото: ArmyInform)

Кодифіковано і допущено до експлуатації в Силах оборони український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 – Droid TW 12.7. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

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Цей комплекс вже підтвердив свою надійність під час бойових випробувань, зазначили в оборонному відомстві.

Основні характеристики Droid TW 12.7:

→ кулемет калібру 12,7 мм;

→ гусенична платформа для найскладніших умов;

→ дистанційне управління через планшет;

→ працює на цифровому звʼязку.

"Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України", – прокоментував заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За його словами, Міноборони кодифікує зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.