Минобороны кодифицировало роботизированный комплекс с пулеметом Browning – видео
Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Силах обороны украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7 – Droid TW 12.7. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Этот комплекс уже подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний, отметили в оборонном ведомстве.
Основные характеристики Droid TW 12.7:
→ пулемет калибра 12,7 мм;
→ гусеничная платформа для сложных условий;
→ дистанционное управление через планшет;
→ работает на цифровой связи.
"Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это значительный шаг к внедрению инноваций в Вооруженные Силы Украины", — прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
По его словам, Минобороны кодифицирует образцы, которые становятся надежным инструментом для украинских защитников, помогая им выполнять задачи в сложных условиях.
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