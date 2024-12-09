Минобороны кодифицировало роботизированный комплекс с пулеметом Browning – видео

Комплекс уже подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний, заявили в Минобороны

Droid TW 12.7 (Фото: ArmyInform)

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Силах обороны украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе с пулеметом Browning 12.7 – Droid TW 12.7. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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Этот комплекс уже подтвердил свою надежность в ходе боевых испытаний, отметили в оборонном ведомстве.

Основные характеристики Droid TW 12.7:

→ пулемет калибра 12,7 мм;

→ гусеничная платформа для сложных условий;

→ дистанционное управление через планшет;

→ работает на цифровой связи.

"Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это значительный шаг к внедрению инноваций в Вооруженные Силы Украины", — прокомментировал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

По его словам, Минобороны кодифицирует образцы, которые становятся надежным инструментом для украинских защитников, помогая им выполнять задачи в сложных условиях.