Міноборони Словаччини: Країна більше не передаватиме Україні зброю
Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на зустрічі у Брюсселі про рішення нового словацького уряду припинити передачу військової допомоги Україні зі своїх складів. Про це повідомило видання TASR.
"Попри це, ми пропонуємо Україні досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги. Наші зарубіжні партнери повністю поважають рішення нового уряду", – зазначив він.
За даними міністерства, новий уряд Словаччини має на меті зміцнити потенціал і можливості ЗС країни у виконанні завдань, спрямованих на збереження безпеки людей і держави. Процес модернізації також буде спрямований на мінімізацію ризиків для життя військовослужбовців, зазначили у відомстві.
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Калиняк наголосив, що Словаччина є відповідальним партнером, який готовий до розбудови спроможностей як на індивідуальному, так і на колективному рівнях.
"Обидві сторони підтвердили під час двосторонньої зустрічі, що Альянс і Словацька Республіка спільно продовжуватимуть посилювати боєготовність, здатність до розгортання й оперативну сумісність Збройних сил", – повідомили в Міноборони Словаччини.
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- 25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD.
- 8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну про надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.
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