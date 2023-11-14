Міноборони Словаччини: Країна більше не передаватиме Україні зброю

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на зустрічі у Брюсселі про рішення нового словацького уряду припинити передачу військової допомоги Україні зі своїх складів. Про це повідомило видання TASR.

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"Попри це, ми пропонуємо Україні досить широкий спектр гуманітарної, цивільної та технічної нелетальної допомоги. Наші зарубіжні партнери повністю поважають рішення нового уряду", – зазначив він.

За даними міністерства, новий уряд Словаччини має на меті зміцнити потенціал і можливості ЗС країни у виконанні завдань, спрямованих на збереження безпеки людей і держави. Процес модернізації також буде спрямований на мінімізацію ризиків для життя військовослужбовців, зазначили у відомстві.

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Калиняк наголосив, що Словаччина є відповідальним партнером, який готовий до розбудови спроможностей як на індивідуальному, так і на колективному рівнях.

"Обидві сторони підтвердили під час двосторонньої зустрічі, що Альянс і Словацька Республіка спільно продовжуватимуть посилювати боєготовність, здатність до розгортання й оперативну сумісність Збройних сил", – повідомили в Міноборони Словаччини.

21 вересня 2023 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що у разі його перемоги країна не дасть Україні жодного снаряда.

25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну про надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

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