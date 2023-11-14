Минобороны Словакии: Страна больше не будет передавать Украине оружие

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече в Брюсселе о решении нового словацкого правительства прекратить передачу военной помощи Украине со своих складов. Об этом сообщило издание TASR.

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"Несмотря на это, мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи. Наши зарубежные партнеры полностью уважают решение нового правительства", – отметил он.

По данным министерства, новое правительство Словакии призвано укрепить потенциал и возможности ВС страны в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности людей и государства. Процесс модернизации также будет направлен на минимизацию рисков жизни военнослужащих, отметили в ведомстве.

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Калиняк подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером, готовым к развитию способностей как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях.

"Обе стороны подтвердили в ходе двусторонней встречи, что Альянс и Словацкая Республика будут совместно продолжать усиливать боеготовность, способность к развертыванию и оперативную совместимость Вооруженных сил", – сообщили в Минобороны Словакии.

21 сентября 2023 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в случае его победы страна не даст Украине ни одного снаряда.

25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн. евро.

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