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Минобороны Словакии: Страна больше не будет передавать Украине оружие

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 18:11
Минобороны Словакии: Страна больше не будет передавать Украине оружие - Фото
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк (Фото: ЭРА)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на встрече в Брюсселе о решении нового словацкого правительства прекратить передачу военной помощи Украине со своих складов. Об этом сообщило издание TASR.

"Несмотря на это, мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи. Наши зарубежные партнеры полностью уважают решение нового правительства", – отметил он.

По данным министерства, новое правительство Словакии призвано укрепить потенциал и возможности ВС страны в выполнении задач, направленных на сохранение безопасности людей и государства. Процесс модернизации также будет направлен на минимизацию рисков жизни военнослужащих, отметили в ведомстве.

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Калиняк подчеркнул, что Словакия является ответственным партнером, готовым к развитию способностей как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях.

"Обе стороны подтвердили в ходе двусторонней встречи, что Альянс и Словацкая Республика будут совместно продолжать усиливать боеготовность, способность к развертыванию и оперативную совместимость Вооруженных сил", – сообщили в Минобороны Словакии.

  • 21 сентября 2023 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в случае его победы страна не даст Украине ни одного снаряда.
  • 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD.
  • 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн. евро.
Ульяна Кричковская
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