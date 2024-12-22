Міноборони: З 2025 року курсанти будуть отримувати виплати понад 20 000 грн

В Міноборони зазначили, що виплати будуть зростати разом із підвищенням зарплат

Сергій Мельник (Фото: Міноборони)

З 2025 року грошове забезпечення курсантів військових навчальних закладів зросте до 8000-20 000 грн. Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник під час зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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Покращення грошового забезпечення, за словами Мельника, відбудеться вже з березня наступного року.

"Курсанти перших-других курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8000 грн. Курсанти третіх-четвертих курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 000 гривень", – повідомив заступник міністра.

Він зазначив, що грошове забезпечення буде збільшуватися разом із підвищенням зарплати в Україні.

Зазначається, що курсанти у форматі відкритого діалогу також обговорили з Мельником питання освітнього процесу, матеріально-технічного забезпечення та умов проходження служби у Збройних Силах України.

"Цей формат спілкування буде продовжуватися для курсантів всіх військових закладів вищої освіти, оскільки нам важливо не лише чути, а й діяти. Забезпечення найкращих умов для навчання та служби майбутніх офіцерів – це інвестиція в успіх та перемогу нашої країни", – наголосив заступник міністра.

Мельник зазначив, що академія Сагайдачного залишається одним із провідних закладів, який готує найкращих офіцерів.

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