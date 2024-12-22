Минобороны: С 2025 года курсанты будут получать выплаты свыше 20 000 грн

В Минобороны отметили, что выплаты будут расти вместе с повышением зарплат

Сергей Мельник (Фото: Минобороны)

С 2025 года денежное довольствие курсантов военных учебных заведений вырастет до 8000-20 000 гривен. Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник во время встречи с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Улучшение денежного довольствия, по словам Мельника, произойдет уже с марта следующего года.

"Курсанты первых-вторых курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, это 8000 гривен. Курсанты третьих-четвертых курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 000 гривен", – сообщил замминистра.

Он отметил, что денежное довольствие будет увеличиваться вместе с повышением зарплаты в Украине.

Отмечается, что курсанты в формате открытого диалога также обсудили с Мельником вопросы образовательного процесса, материально-технического обеспечения и условий прохождения службы в Вооруженных силах Украины.

"Этот формат общения будет продолжаться для курсантов всех военных учреждений высшего образования, поскольку нам важно не только слышать, но и действовать. Обеспечение наилучших условий для обучения и службы будущих офицеров – это инвестиция в успех и победу нашей страны", – подчеркнул замминистра.

Мельник отметил, что академия Сагайдачного остается одним из ведущих заведений, готовящих лучших офицеров.

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