Мобілізації студентів і викладачів не буде. В Міноборони пояснили, як отримати відстрочку
Наразі в Україні не йдеться про мобілізацію студентів і викладачів, попри інформацію, що шириться в мережі. Про це повідомив міністр науки й освіти Оксен Лісовий.
"Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не передбачається", – підкреслив він.
За словами Лісового, не ведеться жодних дискусій чи обговорень щодо цього на урядовому рівні. А будь-які суперечності, що можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах стосовно мобілізації вчителів і студентів, будуть вирішуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію, підкреслив міністр освіти.
У Міноборони також роз'яснили правила надання відстрочки для студентів і викладачів.
Студенти професійно-технічних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше, ніж на шість місяців. Інформація, що особа є студентом, є в Єдиній державній електронній базі освіти. І доки студента не відраховано, він має право на відстрочку.
Що стосується науково-педагогічних працівників із науковим ступенем і викладачів різних освітніх закладів, то вони отримають відстрочку від мобілізації на весь навчальний рік (якщо на постійній роботі – тривалістю 12 місяців на рік).
"Принципова новація полягає в тому, що тепер здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Раніше саме такою була вимога законодавства", – зазначили в Міноборони.
Також у міністерстві повідомили, що оформити відстрочку студенти можуть онлайн у застосунку Резерв+. Проте, якщо у студента немає можливості чи бажання користуватися застосунком, він, як і раніше, має кожні пів року брати витяг з ЄДЕБО у навчальному закладі й надавати дані у ТЦК.
Для викладачів умови отримання відстрочки не змінилися. Ставка працевлаштованості має бути не нижче 0.75 протягом усього навчального року (з 1 вересня до 31 серпня разом із канікулами та відпустками).
"Принципово важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку", – підкреслили в Міноборони.
Також у відомстві зазначили, що наразі триває інтеграція реєстрів із МОН задля автоматичного обміну інформацією та надання відстрочок науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам.
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