Мобилизации студентов и учителей не будет. В Минобороны объяснили, как получить отсрочку

Студенты теперь могут онлайн получить отсрочку от мобилизации, и каникулы не повод ее отменять

Обучение ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Сейчас в Украине не идет речь о мобилизации студентов и преподавателей, несмотря на информацию, распространяющуюся в сети. Об этом сообщил министр науки и образования Оксен Лисовой.

"Никакая мобилизация студентов, аспирантов, научных работников, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку в соответствии с законом о мобилизационной подготовке и мобилизации, не предусматривается", – подчеркнул он.

По словам Лисового, не ведется никаких дискуссий или обсуждений по этому поводу на правительственном уровне. А любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах по мобилизации учителей и студентов, будут разрешаться в соответствии с действующим законом о мобилизации, подчеркнул министр образования.

В Минобороны также разъяснили правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей.

Студенты профессионально-технических, профессиональных высших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев. Информация, что лицо является студентом, находится в Единой государственной электронной базе образования. И пока студент не отчислен, он имеет право на отсрочку.

Что касается научно-педагогических работников с научной степенью и преподавателей разных образовательных учреждений, то они получат отсрочку от мобилизации на весь учебный год (если на постоянной работе – 12 месяцев в год).

"Принципиальное новшество заключается в том, что теперь соискателям образования не нужно каждые три месяца подтверждать статус в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Ранее именно таким было требование законодательства", – отметили в Минобороны.

Также в министерстве сообщили, что оформить отсрочку студенты могут онлайн в приложении Резерв+. Однако, если у студента нет возможности или желания пользоваться приложением, он по-прежнему должен каждые полгода брать выписку из ЕГЭБО в учебном заведении и предоставлять данные в ТЦК.

Для преподавателей условия получения отсрочки не изменились. Ставка трудоустроенности должна быть не ниже 0,75 в течение всего учебного года (с 1 сентября по 31 августа вместе с каникулами и отпусками).

"Принципиально важно: каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку", – подчеркнули в Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время идет интеграция реестров с МОН для автоматического обмена информацией и предоставления отсрочек научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.