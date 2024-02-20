Мобілізація. Держава може відправити на потреби війська автівки та навіть коней — експерт

Експерт зазначив, що є проблема – бізнесу не потрібні повнопривідні машини, а потрібні авто для перевезень хорошими дорогами з мінімальною витратою пального

Автомобіль на фронті (Фото: Генштаб ЗСУ)

Верховна Рада цього тижня може розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні, одним із пунктів поправок може бути мобілізація майна фізичних осіб та заборони продажу і переміщення, зокрема, сільгосптехніки. Полковник запасу та експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк розповів LIGA.net про право держави на вилучення у людини автівки підвищеної прохідності.

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"Якщо людина має автівку підвищеної прохідності, яка задовольняє вимоги Сил оборони, це авто перебуває на військовому обліку. І держава має право його вилучити", – акцентував він.

Кевлюк розповів, що під військово-транспортний обов'язок потрапляють навіть коні, вози, упряж.

"Це все – в межах чинного законодавства. І на все це держава має право повністю. Але виконання цього документа має величезні проблеми на сьогодні", – зазначив експерт.

Полковник зазначив, що є головна проблема – бізнесу не потрібні повнопривідні машини, а потрібні авто для перевезень хорошими дорогами з мінімальною витратою пального.

"Бізнесмени зосередилися на купівлі сучасних авто для автобанів. Збройним Силам це не потрібно. Тобто формально машини є, а вилучати немає чого. Бо воно не поїде по бездоріжжю", – додав Кевлюк.

Мобілізація майна – це не нова норма для України, наразі її передбачають одразу декілька законів та постанов, зокрема:

→ закон про передання, примусове відчуження або вилучення майна в умовах режиму воєнного чи надзвичайного стану;

→ постанова Кабміну про затвердження положення про військово-транспортний обов’язок;

→ указ президента про загальну мобілізацію від 24 лютого 2022 року;

→ закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Облік майна, яке можуть мобілізувати, ведуть ТЦК, вони збирають інформацію про нерухоме і рухоме майно. Зокрема, і наземні, водні та повітряні транспортні засоби.

Законопроєкт про мобілізацію пройшов перше читання на початку лютого, зараз його доробляють для ухвалення в цілому.

Перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко розповіла LIGA.net про те, що Рада збирається пом'якшити норми щодо використання техніки підприємств, прописані в урядовому законопроєкті №10499 про мобілізацію.

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