Мобилизация. Страна может отправить на нужды войска машины и даже лошадей – эксперт

Эксперт отметил, что есть проблема – бизнесу не нужны полноприводные машины, а нужны авто для перевозок с минимальным расходом топлива

Автомобиль на фронте (Фото: Генштаб ВСУ)

Верховная Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении, одним из пунктов поправок может быть мобилизация имущества физических лиц и запрет продажи и перемещения, в частности, сельхозтехники. Полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк рассказал LIGA.net о праве государства на изъятие у человека автомобиля повышенной проходимости.

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"Если человек имеет машину повышенной проходимости, которая удовлетворяет требования Сил обороны, это авто находится на воинском учете. И государство имеет право его изъять", – акцентировал он.

Кевлюк рассказал, что под военно-транспортную обязанность попадают даже лошади, повозки, упряжь.

"Это все – в рамках действующего законодательства. И на все это государство имеет право полностью. Но выполнение этого документа имеет огромные проблемы на сегодня", – отметил эксперт.

Полковник отметил, что есть главная проблема – бизнесу не нужны полноприводные машины, а нужны авто для перевозок по хорошим дорогам с минимальным расходом топлива.

"Бизнесмены сосредоточились на покупке современных авто для автобанов. Вооруженным Силам это не нужно. То есть формально машины есть, а изымать нечего. Потому что оно не поедет по бездорожью", – добавил Кевлюк.

Мобилизация имущества – это не новая норма для Украины, сейчас ее предусматривают сразу несколько законов и постановлений, в частности:

→ закон о передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях режима военного или чрезвычайного положения;

→ постановление Кабмина об утверждении положения о военно-транспортной обязанности;

→ указ президента об общей мобилизации от 24 февраля 2022;

→ закон о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Учет имущества, которое могут мобилизовать, ведут ТЦК, они собирают информацию о недвижимом и движимом имуществе. В том числе и наземные, водные и воздушные транспортные средства.

Законопроект о мобилизации прошел первое чтение в начале февраля, сейчас его дорабатывают для принятия в целом.

Первая заместитель председателя комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Клименко рассказала LIGA.net о том, что Совет намерен смягчить нормы по использованию техники предприятий, прописанные в правительственном законопроекте №10499 о мобилизации.

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