Мобілізація. В Україні дозволили цілодобову роботу ТЦК — список повноважень

Під час мобілізації військкомати отримали право цілодобово здійснювати низку заходів

Військовослужбовці ТЦК на вулиці (Фото: скриншот з відео)

Кабінет міністрів надав територіальним центрам комплектування (військкоматам) право здійснювати низку своїх повноважень цілодобово. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, було внесено зміни до положення про роботу ТЦК.

Рішення передбачає, що під час мобілізації чи воєнного стану військкомати отримують право цілодобово:

— розглядати справи про адміністративні порушення та накладати штрафи;

— організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями;

— вести персональний облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також транспорту, що підлягає передаванню Силам оборони.

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень — тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.

За словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

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