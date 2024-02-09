Мобілізація. В Україні дозволили цілодобову роботу ТЦК — список повноважень
Кабінет міністрів надав територіальним центрам комплектування (військкоматам) право здійснювати низку своїх повноважень цілодобово. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, було внесено зміни до положення про роботу ТЦК.
Рішення передбачає, що під час мобілізації чи воєнного стану військкомати отримують право цілодобово:
— розглядати справи про адміністративні порушення та накладати штрафи;
— організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями;
— вести персональний облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також транспорту, що підлягає передаванню Силам оборони.
- 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень — тут.
- У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.
- За словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".
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