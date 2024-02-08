Мобілізація. Арахамія виокремив три аспекти у законопроєкті, які опрацьовуються

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що після вчорашнього голосування на першому читанні законопроєкту №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку – залишилося багато питань. Він зазначив, що наразі комітет буде працювати над трьома важливими аспектами.

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7 лютого Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт щодо мобілізації у першому читанні.

Арахамія заявив, що в комітеті до другого читання опрацюють такі питання, як:

→ питання щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає. Він повідомив, що наразі залишиться все в редакції чинного законодавства;

→ питання щодо підходу до аспірантів. За даними Арахамії, фінального рішення ще немає – шукатимуть компроміс.

→ питання щодо того, що норми щодо блокування особистих рахунків громадян є точно неприйнятними. Він наголосив, що не бачу в Раді тих, "хто би таке підтримував".

За даними очільника фракції Слуга народу, ці питання вже в роботі.

"Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", – підсумував він.

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30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень — тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.

Документ у Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

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