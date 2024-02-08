Мобилизация. Арахамия выделил три аспекта в законопроекте, которые прорабатываются

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил , что после вчерашнего голосования на первом чтении законопроекта №10449 по военной службе, мобилизации и учету – осталось много вопросов. Он отметил, что в настоящее время комитет будет работать над тремя важными аспектами.

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7 февраля Верховная Рада поддержала правительственный законопроект по мобилизации в первом чтении.

Арахамия заявил, что в комитете до второго чтения проработают такие вопросы как:

→ вопросы относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними. Он сообщил, что в настоящее время останется все в редакции действующего законодательства;

→ вопрос о подходе к аспирантам. По данным Арахамии, финального решения еще нет – будут искать компромисс;

→ вопрос о том, что нормы по блокированию личных счетов граждан точно неприемлемы. Он подчеркнул, что не вижу в Раде тех, "кто бы такое поддерживал".

По данным главы фракции Слуга народа, эти вопросы уже в работе.

"Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", – подытожил он.

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30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

Документ в Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По словам заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

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