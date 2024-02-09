Мобилизация. В Украине разрешили круглосуточную работу ТЦК — список полномочий
Кабинет министров предоставил территориальным центрам комплектования (военкоматам) право осуществлять ряд своих полномочий круглосуточно. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, были внесены изменения в положение о работе ТЦК.
Решение предусматривает, что во время мобилизации или военного положения военкоматы получают право круглосуточно:
— рассматривать дела об административных нарушениях и накладывать штрафы;
— организовывать з определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями;
— вести персональный учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также транспорта, который подлежит передачи Силам обороны.
- 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.
- В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.
- По словам заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".
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