Мобилизация. В Украине разрешили круглосуточную работу ТЦК — список полномочий

Во время мобилизации военкоматы получили право круглосуточно осуществлять ряд мероприятий

Военнослужащие ТЦК на улице (Фото: скриншот с видео)

Кабинет министров предоставил территориальным центрам комплектования (военкоматам) право осуществлять ряд своих полномочий круглосуточно. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, были внесены изменения в положение о работе ТЦК.

Решение предусматривает, что во время мобилизации или военного положения военкоматы получают право круглосуточно:

— рассматривать дела об административных нарушениях и накладывать штрафы;

— организовывать з определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями;

— вести персональный учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также транспорта, который подлежит передачи Силам обороны.

30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.

В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.

По словам заместителя главы комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

Читайте также: Мобилизация. Арахамия выделил три аспекта в законопроекте, которые прорабатываются