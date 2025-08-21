Москва запустила в Європі пропагандистську кампанію "Росія – не мій ворог"

Пропагандистська кампанія "Росія – не мій ворог" у Румунії (Фото: ЦПД)

Кремлівські пропагандисти запустили у Європі кампанію "Росія – не мій ворог", спрямовану на вибілювання країни-агресорки та підрив європейської підтримки України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

На вулицях європейських міст з'являються наліпки, де на тлі рукопотискання нібито росіянина та місцевого мешканця написаний слоган "Росія – не мій ворог" мовою країни, де з'явився пропагандистський малюнок.

"За допомогою цих інструментів впливу Росія намагається зобразити себе як миротворця, нівелювати власні злочини та посіяти розбрат у європейських суспільствах", – пояснили у ЦПД.

Пропагандистські акції вже зафіксовано у Франції, Італії та Румунії.

У Центрі наголошують, що поширення наліпок є частиною гібридної кампанії Москви, мета якої – підірвати віру європейців у верховенство права та демократичні інституції своїх країн, посіяти сумніви щодо правильності євроатлантичного вибору і дискредитувати підтримку України.

"Європейська підтримка України — це не лише допомога одній державі, а захист усього континенту від агресії. Тож спільна протидія пропаганді є вкрай важливою", – зазначили у ЦПД.