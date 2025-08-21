Москва запустила в Европе пропагандистскую кампанию "Россия – не мой враг"

Пропагандистские акции были зафиксированы во Франции, Италии и Румынии.

Пропагандистская кампания "Россия – не мой враг" в Румынии (Фото: ЦПД)

Кремлевские пропагандисты запустили в Европе кампанию "Россия – не мой враг", направленную на оправдание страны-агрессора и подрыв европейской поддержки Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

На улицах европейских городов появляются наклейки, где на фоне рукопожатия якобы россиянина и местного жителя написан слоган "Россия – не мой враг" на языке страны, где появился этот пропагандистский рисунок.

"С помощью этих инструментов влияния Россия пытается представить себя миротворцем, скрыть собственные преступления и посеять раздор в европейских обществах", – пояснили в ЦПД.

Пропагандистские акции уже зафиксированы во Франции, Италии и Румынии.

В Центре подчеркивают, что распространение наклеек является частью гибридной кампании Москвы, цель которой – подорвать веру европейцев в верховенство права и демократические институты своих стран, посеять сомнения в правильности евроатлантического выбора и дискредитировать поддержку Украины.

"Европейская поддержка Украины — это не только помощь одной стране, но и защита всего континента от агрессии. Поэтому совместная борьба с пропагандой крайне важна", — отметили в ЦПД.