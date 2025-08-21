Москва запустила в Европе пропагандистскую кампанию "Россия – не мой враг"
Кремлевские пропагандисты запустили в Европе кампанию "Россия – не мой враг", направленную на оправдание страны-агрессора и подрыв европейской поддержки Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
На улицах европейских городов появляются наклейки, где на фоне рукопожатия якобы россиянина и местного жителя написан слоган "Россия – не мой враг" на языке страны, где появился этот пропагандистский рисунок.
"С помощью этих инструментов влияния Россия пытается представить себя миротворцем, скрыть собственные преступления и посеять раздор в европейских обществах", – пояснили в ЦПД.
Пропагандистские акции уже зафиксированы во Франции, Италии и Румынии.
В Центре подчеркивают, что распространение наклеек является частью гибридной кампании Москвы, цель которой – подорвать веру европейцев в верховенство права и демократические институты своих стран, посеять сомнения в правильности евроатлантического выбора и дискредитировать поддержку Украины.
"Европейская поддержка Украины — это не только помощь одной стране, но и защита всего континента от агрессии. Поэтому совместная борьба с пропагандой крайне важна", — отметили в ЦПД.
- В июне ЦПД предупреждал, что в ближайшее время российская пропаганда усилит информационную кампанию, направленную на дискредитацию евроинтеграции Украины. Также Кремль активизирует фейки о мобилизации и "терроризме".
