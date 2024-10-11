МОЗ: Від початку 2024 року виявили 77 осіб, причетних до корупції у МСЕК
Фото: Українська гельсинська спілка з прав людини

Від початку 2024 року правоохоронні органи виявили 77 осіб, причетних до корупційних злочинів, пов'язаних із діяльністю медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я після спільної наради з представниками Служби безпеки України та головами МСЕК.

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Стверджується, що правоохоронці виявили сім злочинних угруповань серед працівників комісій за цей період. У співпраці з правоохоронцями МОЗ уже перевірило майже 19 000 медико-експертних справ.

МОЗ також нагадало про заплановану реформу МСЕК, для якої розроблено законопроєкт, що вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Основні пропозиції включають:

Проведення експертиз у кластерних та надкластерних лікарнях, де є всі необхідні фахівці та можливості для додаткових обстежень.

Направлення на експертизу на основі чітких критеріїв, підтверджених через електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Введення електронних направлень для проходження експертизи.

Надання права сімейному або особистому лікарю самостійно направляти пацієнтів на експертизу без участі лікарсько-консультативної комісії.

Врахування даних реабілітації під час ухвалення рішення МСЕК і можливість направлення на дообстеження.

Розробку інструментарію для оцінки потреб людини, який буде використовуватися і в інших сферах.

Зміна порядку фінансування — оцінки будуть фінансуватися через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) за окремою бюджетною програмою.

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