МОЗ: Від початку 2024 року виявили 77 осіб, причетних до корупції у МСЕК
Від початку 2024 року правоохоронні органи виявили 77 осіб, причетних до корупційних злочинів, пов'язаних із діяльністю медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я після спільної наради з представниками Служби безпеки України та головами МСЕК.
Стверджується, що правоохоронці виявили сім злочинних угруповань серед працівників комісій за цей період. У співпраці з правоохоронцями МОЗ уже перевірило майже 19 000 медико-експертних справ.
МОЗ також нагадало про заплановану реформу МСЕК, для якої розроблено законопроєкт, що вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Основні пропозиції включають:
→ Проведення експертиз у кластерних та надкластерних лікарнях, де є всі необхідні фахівці та можливості для додаткових обстежень.
→ Направлення на експертизу на основі чітких критеріїв, підтверджених через електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).
→ Введення електронних направлень для проходження експертизи.
→ Надання права сімейному або особистому лікарю самостійно направляти пацієнтів на експертизу без участі лікарсько-консультативної комісії.
→ Врахування даних реабілітації під час ухвалення рішення МСЕК і можливість направлення на дообстеження.
→ Розробку інструментарію для оцінки потреб людини, який буде використовуватися і в інших сферах.
→ Зміна порядку фінансування — оцінки будуть фінансуватися через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) за окремою бюджетною програмою.
- 3 й 4 жовтня відбулися обшуки в очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- У ДБР запевнили, що знайдені під час обшуків списки можливих ухилянтів "точно будуть перевірятися".
- Рішення МСЕК та ВЛК після скандалу на Хмельниччині вирішили перевірити і на Волині.