МОЗ: Від початку 2024 року виявили 77 осіб, причетних до корупції у МСЕК

Стверджується, що правоохоронці виявили сім злочинних угруповань серед працівників комісій за цей період

Фото: Українська гельсинська спілка з прав людини

Від початку 2024 року правоохоронні органи виявили 77 осіб, причетних до корупційних злочинів, пов'язаних із діяльністю медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я після спільної наради з представниками Служби безпеки України та головами МСЕК.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Стверджується, що правоохоронці виявили сім злочинних угруповань серед працівників комісій за цей період. У співпраці з правоохоронцями МОЗ уже перевірило майже 19 000 медико-експертних справ.

МОЗ також нагадало про заплановану реформу МСЕК, для якої розроблено законопроєкт, що вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Основні пропозиції включають:

→ Проведення експертиз у кластерних та надкластерних лікарнях, де є всі необхідні фахівці та можливості для додаткових обстежень.

→ Направлення на експертизу на основі чітких критеріїв, підтверджених через електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ).

→ Введення електронних направлень для проходження експертизи.

→ Надання права сімейному або особистому лікарю самостійно направляти пацієнтів на експертизу без участі лікарсько-консультативної комісії.

→ Врахування даних реабілітації під час ухвалення рішення МСЕК і можливість направлення на дообстеження.

→ Розробку інструментарію для оцінки потреб людини, який буде використовуватися і в інших сферах.

→ Зміна порядку фінансування — оцінки будуть фінансуватися через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) за окремою бюджетною програмою.