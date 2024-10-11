Минздрав: С начала 2024 года выявили 77 человек, причастных к коррупции в МСЭК
С начала 2024 года правоохранительные органы выявили 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям, связанным с деятельностью медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения после совместного совещания с представителями Службы безопасности Украины и главами МСЭК.
Утверждается, что правоохранители обнаружили семь преступных группировок среди работников комиссий за этот период. В сотрудничестве с правоохранителями Минздрав уже проверил почти 19 000 медико-экспертных дел.
Минздрав также напомнил о запланированной реформе МСЭК, для которой разработан законопроект, вносящий изменения в 27 законов и кодексов Украины. Основные предложения включают:
→ Проведение экспертиз в кластерных и сверхкластерных больницах, где есть все необходимые специалисты и возможности для дополнительных обследований.
→ Направление на экспертизу на основе четких критериев, подтвержденных через электронную систему здравоохранения (укр. – ЕСОЗ).
→ Введение электронных направлений для прохождения экспертизы.
→ Предоставление права семейному или лечащему врачу самостоятельно направлять пациентов на экспертизу без участия врачебно-консультативной комиссии.
→ Учет данных реабилитации при принятии решения МСЭК и возможность направления дообследования.
→ Разработка инструментария для оценки потребностей человека, который будет использоваться и в других областях.
→ Изменение порядка финансирования – оценки будут финансироваться через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) по отдельной бюджетной программе.
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