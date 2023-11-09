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МВС про блокпости: За час війни там загинули 11 бійців. Безпечних міст в Україні зараз немає

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 13:47
МВС про блокпости: За час війни там загинули 11 бійців. Безпечних міст в Україні зараз немає - Фото
Антон Страшко (Фото: скриншот із відео)

За час великої війни на блокпостах в Україні загинули 11 поліціянтів та військовослужбовців, 37 отримали поранення. Про це повідомив заступник директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Антон Страшко в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, з 2022 року в країні зменшили кількість блокпостів, проте вони потрібні.

"Основне завдання виявити потенційних злочинців, небезпечних осіб, диверсійно-розвідувальні групи. І справді безпечних міст зараз немає. Росія робить все, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні", — сказав Страшко.

Він зазначив, що 11 поліціянтів та військових загинули на блокпостах внаслідок аварій, 37 було поранено.

"Якщо говорити загалом за випадки ДТП на блокпостах, то найчастіше це порушення правил із боку водіїв. Ми говоримо про недотримання швидкісних обмежень, неврахування дорожньої ситуації, зокрема, погодних умов", — резюмував представник МВС.

Нещодавно начальник Патрульної поліції Євген "Маршал" Жуков пояснив обшуки військових на блокпостах "превентивними заходами".

  • 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
  • Ще одна подібна ДТП сталася 5 липня. Водій збив двох військовослужбовців на контрольно-пропускному пункті, один із постраждалих загинув на місці.
  • У ніч проти 22 жовтня адвокат Віталій Туровський на смерть збив військового на блокпості на в'їзді до Києва.

Читайте також: Смертельні ДТП на блокпостах. Поліція спростувала, що це "місце концентрації" аварій

Дмитро Гриниченко
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