МВД о блокпостах: За войну там погибли 11 бойцов. Безопасных городов в Украине сейчас нет

За время большой войны на блокпостах в Украине погибли 11 полицейских и военнослужащих, 37 получили ранения. Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммуникации министерства внутренних дел Антон Страшко в эфире Радио Свобода.

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По его словам, с 2022 года в стране уменьшили количество блокпостов, однако они необходимы.

"Основная задача выявить потенциальных преступников, опасных лиц, диверсионно-разведывательные группы. И действительно безопасных городов сейчас нет. Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", — сказал Страшко.

Он отметил, что 11 полицейских и военных погибли на блокпостах в результате аварий, 37 были ранены.

"Если говорить в целом за случаи ДТП на блокпостах, то чаще всего это нарушения правил со стороны водителей. Мы говорим о несоблюдении скоростных ограничений, неучтении дорожной ситуации, в частности, погодных условий", — резюмировал представитель МВД.

Недавно начальник Патрульной полиции Евгений "Маршал" Жуков объяснил обыски военных на блокпостах "превентивными мерами".

26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

Еще одно подобное ДТП произошло 5 июля. Водитель сбил двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из пострадавших погиб на месте.

В ночь на 22 октября адвокат Виталий Туровский насмерть сбил военного на блокпосте на въезде в Киев.

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