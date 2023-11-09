МВД о блокпостах: За войну там погибли 11 бойцов. Безопасных городов в Украине сейчас нет
За время большой войны на блокпостах в Украине погибли 11 полицейских и военнослужащих, 37 получили ранения. Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммуникации министерства внутренних дел Антон Страшко в эфире Радио Свобода.
По его словам, с 2022 года в стране уменьшили количество блокпостов, однако они необходимы.
"Основная задача выявить потенциальных преступников, опасных лиц, диверсионно-разведывательные группы. И действительно безопасных городов сейчас нет. Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", — сказал Страшко.
Он отметил, что 11 полицейских и военных погибли на блокпостах в результате аварий, 37 были ранены.
"Если говорить в целом за случаи ДТП на блокпостах, то чаще всего это нарушения правил со стороны водителей. Мы говорим о несоблюдении скоростных ограничений, неучтении дорожной ситуации, в частности, погодных условий", — резюмировал представитель МВД.
Недавно начальник Патрульной полиции Евгений "Маршал" Жуков объяснил обыски военных на блокпостах "превентивными мерами".
- 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.
- Еще одно подобное ДТП произошло 5 июля. Водитель сбил двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из пострадавших погиб на месте.
- В ночь на 22 октября адвокат Виталий Туровский насмерть сбил военного на блокпосте на въезде в Киев.
Читайте также: Смертельные ДТП на блокпостах. Полиция опровергла, что это "место концентрации" аварий
Комментарии