МЗС назвало три принципові позиції України щодо мирного врегулювання

Перша із них полягає в тому, що Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

На переговорах у Лондоні українська делегація підтвердила свої три принципові позиції для мирного врегулювання війни Росії проти України. Вимоги Києва озвучив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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Коментуючи перемовини в Лондоні 23 квітня, він розповів, що українська делегація донесла власну позицію, а також почула бачення Сполучених Штатів.

"Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз важливо підтримання цього діалогу в обміні позиціями та думками", – пояснив Тихий.

За його словами, на переговорах у Лондоні українська сторона, так само як на попередніх переговорах, підтвердила свої принципові позиції в рамках довгострокового мирного врегулювання.

Тихий назвав три принципові позиції. По-перше, Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську. Друге – Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження армії, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів.

Третя позиція полягає в тому, що жодна держава не має права накласти вето на членство України в НАТО чи Європейському Союзі.

"Це три принципові позиції, яких Україна дотримується. І це я можу вам підтвердити", – наголосив речник МЗС.