МИД назвал три принципиальных позиции Украины по мирному урегулированию
На переговорах в Лондоне украинская делегация подтвердила свои три принципиальные позиции по мирному урегулированию войны России против Украины. Требования Киева озвучил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
Комментируя переговоры в Лондоне 23 апреля, он рассказал, что украинская делегация донесла свою позицию, а также услышала видение Соединенных Штатов.
"По состоянию на сейчас мы работаем над дальнейшими контактами Украины и США на разных уровнях. Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно поддержание этого диалога в обмене позициями и мнениями", – пояснил Тихий.
По его словам, на переговорах в Лондоне украинская сторона, равно как и на предыдущих переговорах, подтвердила свои принципиальные позиции в рамках долгосрочного мирного урегулирования.
Тихий назвал три принципиальные позиции. Во-первых, Украина никогда не признает ни одну часть своей территории российской. Второе – Украина никогда не согласится на какое-либо ограничение армии, оборонных способностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров.
Третья позиция состоит в том, что ни одно государство не имеет права наложить вето на членство Украины в НАТО или Европейском Союзе.
"Это три принципиальные позиции, которых Украина придерживается. И это я могу вам подтвердить", – подчеркнул спикер МИД.
- 23 апреля 2025 года в Лондоне состоялся ряд встреч. Украинская делегация провела переговоры с представителями Великобритании, Германии и Франции. Впоследствии украинцы встретились со спецпосланником американского президента Келлогом.
- 25 апреля газета The Telegraph опубликовала пять пунктов требований Украины по мирному урегулированию, которые передали американской стороне.