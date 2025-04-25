МИД назвал три принципиальных позиции Украины по мирному урегулированию

Первая из них состоит в том, что Украина никогда не признает никакую часть своей территории как российскую

Георгий Тихий (Фото: МИД)

На переговорах в Лондоне украинская делегация подтвердила свои три принципиальные позиции по мирному урегулированию войны России против Украины. Требования Киева озвучил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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Комментируя переговоры в Лондоне 23 апреля, он рассказал, что украинская делегация донесла свою позицию, а также услышала видение Соединенных Штатов.

"По состоянию на сейчас мы работаем над дальнейшими контактами Украины и США на разных уровнях. Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно поддержание этого диалога в обмене позициями и мнениями", – пояснил Тихий.

По его словам, на переговорах в Лондоне украинская сторона, равно как и на предыдущих переговорах, подтвердила свои принципиальные позиции в рамках долгосрочного мирного урегулирования.

Тихий назвал три принципиальные позиции. Во-первых, Украина никогда не признает ни одну часть своей территории российской. Второе – Украина никогда не согласится на какое-либо ограничение армии, оборонных способностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров.

Третья позиция состоит в том, что ни одно государство не имеет права наложить вето на членство Украины в НАТО или Европейском Союзе.

"Это три принципиальные позиции, которых Украина придерживается. И это я могу вам подтвердить", – подчеркнул спикер МИД.