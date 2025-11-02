На Донеччині прикордонники вбили 13 окупантів. Деякі – громадяни Білорусі, відео
В Донецькій області прикордонники провели рейдово-штурмові дії по позиціях ворога, знищено мінімум 13 солдатів – громадяни Росії та Білорусі. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Завдання у смузі відповідальності 3 армійського корпусу виконували спецпризначенці підрозділу "Дозор". Прикордонники вступили у стрілецький бій, внаслідок якого ворог і був ліквідований.
Окрім цього аеророзвідники за допомогою важких дронів-бомберів уразили ще п’ятьох окупантів і поранили шістьох.
У вбитих ворожих солдатів виявили російські та білоруські паспорти. Операція була проведена у взаємодії з підрозділами 3 армійського корпусу та спецпідрозділом "Артан" Головного управління розвідки.
- 13 жовтня проєкт "Хочу жити" повідомив, що від початку повномасштабної війни на фронті загинули щонайменше 314 громадян Білорусі, які воювали за Росію.
- 15 жовтня президент Зеленський попередив, що Росія планує подальшу військову експлуатацію території Білорусі.
