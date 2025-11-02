На Донеччині прикордонники вбили 13 окупантів. Деякі – громадяни Білорусі, відео

Під час рейду спецпідрозділу "Дозор" було ліквідовано 13 окупантів, а дрони добили ще п’ятьох

Прикордонники (Ілюстративне фото: ДПСУ)

В Донецькій області прикордонники провели рейдово-штурмові дії по позиціях ворога, знищено мінімум 13 солдатів – громадяни Росії та Білорусі. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Завдання у смузі відповідальності 3 армійського корпусу виконували спецпризначенці підрозділу "Дозор". Прикордонники вступили у стрілецький бій, внаслідок якого ворог і був ліквідований.

Окрім цього аеророзвідники за допомогою важких дронів-бомберів уразили ще п’ятьох окупантів і поранили шістьох.

У вбитих ворожих солдатів виявили російські та білоруські паспорти. Операція була проведена у взаємодії з підрозділами 3 армійського корпусу та спецпідрозділом "Артан" Головного управління розвідки.