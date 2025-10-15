Росія планує подальшу військову експлуатацію території Білорусі – Зеленський

Володимир Зеленський та Олег Іващенко (Фото: ОП)

Згідно з даними української зовнішньої розвідки, у Росії є план подальшої військової експлуатації території Білорусі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді очільника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

"Іващенко доповів щодо російського плану подальшої військової експлуатації території Білорусі. На цьому етапі не будемо робити інформацію публічною", – написав глава держави.

Він додав, що Україна попередить партнерів, яким це може загрожувати.

Також президент розповів, що санкції світу дійсно обмежують російську здатність продовжувати й розширювати війну, і що сильнішим буде тиск, то швидше це зможе гарантувати надійну безпеку. Це підтверджується закритими даними, які були здобуті українською розвідкою, уточнив Зеленський.

За його словами, є також безліч відкритих даних, зокрема щодо стану російської промисловості, фінансів, регіональних бюджетів, які загалом підтверджують правильність курсу на подальший тиск на Росію.

Глава держави акцентував, що система російського диктатора Володимира Путіна не витримає протистояння, у яке він завів Росію. На нараді вони визначили ключові напрями подальшого тиску. Президент доручив розвідці працювати з відповідними країнами.

Напередодні візиту у Вашингтон і контактів з європейськими лідерами Зеленський обговорив з Іващенком ключові джерела постачання в Росію критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї.

"Ми в Україні чітко розуміємо, яке постачання має найбільше значення для Москви, і кожна така схема має бути перекрита. У наших партнерів для цього є всі можливості", – наголосив президент.