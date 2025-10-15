Россия планирует дальнейшую военную эксплуатацию территории Беларуси – Зеленский

Владимир Зеленский и Олег Иващенко (Фото: ОП)

Согласно данным украинской внешней разведки, у России есть план дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главы Службы внешней разведки Олега Иващенко.

"Иващенко доложил относительно российского плана дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси. На этом этапе не будем делать информацию публичной", — написал глава государства.

Он добавил, что Украина предупредит партнеров, которым это может угрожать.

Также президент рассказал, что санкции мира действительно ограничивают российскую способность продолжать и расширять войну, и чем сильнее будет давление, тем быстрее это сможет гарантировать надежную безопасность. Это подтверждается закрытыми данными, которые были добыты украинской разведкой, уточнил Зеленский.

По его словам, есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию.

Глава государства акцентировал, что система российского диктатора Владимира Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию. На совещании они определили ключевые направления дальнейшего давления. Президент поручил разведке работать с соответствующими странами.

Накануне визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами Зеленский обсудил с Иващенко ключевые источники поставок в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

"Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности", – подчеркнул президент.