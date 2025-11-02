В Донецкой области пограничники убили 13 оккупантов. Некоторые – граждане Беларуси, видео
В Донецкой области пограничники провели рейдово-штурмовые действия по позициям врага, уничтожено минимум 13 солдат – граждане России и Беларуси. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Задачу в полосе ответственности 3-го армейского корпуса выполняли спецназовцы подразделения "Дозор". Пограничники вступили в стрелковый бой, в результате которого враг и был ликвидирован.
Кроме этого аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще пятерых оккупантов и ранили шестерых.
У убитых вражеских солдат обнаружили российские и белорусские паспорта. Операция была проведена во взаимодействии с подразделениями 3-го армейского корпуса и спецподразделением "Артан" Главного управления разведки.
- 13 октября проект "Хочу жить" сообщил, что с начала полномасштабной войны на фронте погибли по меньшей мере 314 граждан Беларуси, которые воевали за Россию.
- 15 октября президент Зеленский предупредил, что Россия планирует дальнейшую военную эксплуатацию территории Беларуси.
