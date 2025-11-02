В Донецкой области пограничники убили 13 оккупантов. Некоторые – граждане Беларуси, видео

Во время рейда спецподразделения "Дозор" были ликвидированы 13 врагов оккупантов, а дроны добили еще пятерых

В Донецкой области пограничники провели рейдово-штурмовые действия по позициям врага, уничтожено минимум 13 солдат – граждане России и Беларуси. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Задачу в полосе ответственности 3-го армейского корпуса выполняли спецназовцы подразделения "Дозор". Пограничники вступили в стрелковый бой, в результате которого враг и был ликвидирован.

Кроме этого аэроразведчики с помощью тяжелых дронов-бомберов поразили еще пятерых оккупантов и ранили шестерых.

У убитых вражеских солдат обнаружили российские и белорусские паспорта. Операция была проведена во взаимодействии с подразделениями 3-го армейского корпуса и спецподразделением "Артан" Главного управления разведки.