На Київщині сталася надзвичайна ситуація. Лунали вибухи, пошкоджено залізницю

Вибухи не були повʼязані з атакою Росії, уточнили в обласній військовій адміністрації

Залізниця (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Уночі 14 вересня у Київській області в Фастівському районі сталася надзвичайна ситуація. Через це там пошкоджено залізничну інфраструктуру і змінено маршрут низки потягів, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Близько 01:28 Калашник зазначив, що вибухи, які чули жителі області, не повʼязані з повітряною атакою ворога. У межах Київської області ворожих повітряних цілей не фіксувалось.

Згодом він повідомив про надзвичайну ситуацію. Він зазначив, що трьом жінкам знадобилася медична допомога – у них була гостра реакція на стрес. Їх супроводжує бригада екстреної медицини у потязі до столиці.

Через пошкодження залізниці було організовано трансфер пасажирів поїзда №73 Харків – Перемишль до Києва. Першу частину доправили автобусом, решту згодом – потягом, що вирушив далі зміненим маршрутом.

В Укрзалізниці зазначили, що поїзди Козятинського й Бердичівського напрямку тимчасово прямуватимуть через Коростень, а Фастівського – в обʼїзд через станції Миронівка та Трипілля-Дніпровське.

Окрім цього, маршрути змінили поїзди Київ – Хелм, Київ – Кам’янець-Подільський, Суми / Чернігів – Рахів, Краматорськ / Харків – Львів.

Раніше Укрзалізниця повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.

Згідно з повідомленням компанії, низка поїздів, що слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненим маршрутом.

ДОПОВНЕНО О 09:42. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що поїзд №73 Харків-Перемишль, який потрапив у зону надзвичайної ситуації під Бояркою, продовжив рух.

"Більшість із 240 евакуйованих пасажирів продовжують поїздку поїздом, частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу. Уже о 04:15 поїзд в Києві підхопить цих пасажирів і продовжить рух", – повідомив він.

За словами Перцовського, всіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми ж квитками посадять на наступні поїзди до Перемишля.

Постраждалих не було. Дехто мав незначні ушкодження під час посадки й висадки. Усім надали допомогу прямо на місці, додав Перцовський.