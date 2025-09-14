В Киевской области чрезвычайная ситуация. Были взрывы, повреждена железная дорога

Взрывы не были связаны с атакой России, уточнили в областной военной администрации

Железная дорога (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Ночью 14 сентября в Киевской области в Фастовском районе произошла чрезвычайная ситуация. Из-за этого там повреждена железнодорожная инфраструктура и изменен маршрут ряда поездов, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Около 01:28 Калашник отметил, что взрывы, которые слышали жители области, не связаны с воздушной атакой врага. В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось.

Впоследствии он сообщил о чрезвычайной ситуации. Он отметил, что трем женщинам понадобилась медицинская помощь – у них была острая реакция на стресс. Их сопровождает бригада экстренной медицины в поезде в столицу.

Из-за повреждения железной дороги был организован трансфер пассажиров поезда №73 Харьков – Перемышль в Киев. Первую часть доставили автобусом, остальные впоследствии – поездом, отправившимся дальше измененным маршрутом.

В Укрзалізниці отметили, что поезда Казатинского и Бердичевского направления временно будут следовать через Коростень, а Фастовского – в объезд через станции Мироновка и Триполье-Днепровское.

Кроме этого, маршруты изменили поезда Киев – Хелм, Киев – Каменец-Подольский, Сумы / Чернигов – Рахов, Краматорск / Харьков – Львов.

Ранее Укрзалізниця сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом.

Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будут курсировать по измененному маршруту.

ДОПОЛНЕНО В 09:42. Глава правления Укрзалізниці Александр Перцовский сообщил, что попавший в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой поезд №73 Харьков-Перемышль продолжил движение.

"Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажира) подвезли к Киевскому вокзалу. Уже в 04:15 поезд в Киеве подхватит этих пассажиров и продолжит движение", – сообщил он.

По словам Перцовского, всех вернувшихся домой пассажиров по их же билетам посадят на следующие поезда в Перемышль.

Пострадавших не было. Некоторые получили незначительные повреждения при посадке и высадке. Всем оказали помощь прямо на месте, добавил Перцовский.