В Киевской области чрезвычайная ситуация. Были взрывы, повреждена железная дорога

В Киевской области чрезвычайная ситуация. Были взрывы, повреждена железная дорогадополнено
Ночью 14 сентября в Киевской области в Фастовском районе произошла чрезвычайная ситуация. Из-за этого там повреждена железнодорожная инфраструктура и изменен маршрут ряда поездов, сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Около 01:28 Калашник отметил, что взрывы, которые слышали жители области, не связаны с воздушной атакой врага. В пределах Киевской области вражеских воздушных целей не фиксировалось.
Впоследствии он сообщил о чрезвычайной ситуации. Он отметил, что трем женщинам понадобилась медицинская помощь – у них была острая реакция на стресс. Их сопровождает бригада экстренной медицины в поезде в столицу.
Из-за повреждения железной дороги был организован трансфер пассажиров поезда №73 Харьков – Перемышль в Киев. Первую часть доставили автобусом, остальные впоследствии – поездом, отправившимся дальше измененным маршрутом.
В Укрзалізниці отметили, что поезда Казатинского и Бердичевского направления временно будут следовать через Коростень, а Фастовского – в объезд через станции Мироновка и Триполье-Днепровское.
Кроме этого, маршруты изменили поезда Киев – Хелм, Киев – Каменец-Подольский, Сумы / Чернигов – Рахов, Краматорск / Харьков – Львов.
Ранее Укрзалізниця сообщила о задержках и изменении маршрутов ряда пассажирских поездов из-за повреждения инфраструктуры под Киевом.
Согласно сообщению компании, ряд поездов, следующих через станцию Боярка, будут курсировать по измененному маршруту.
ДОПОЛНЕНО В 09:42. Глава правления Укрзалізниці Александр Перцовский сообщил, что попавший в зону чрезвычайной ситуации под Бояркой поезд №73 Харьков-Перемышль продолжил движение.
"Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку поездом, часть (21 пассажира) подвезли к Киевскому вокзалу. Уже в 04:15 поезд в Киеве подхватит этих пассажиров и продолжит движение", – сообщил он.
По словам Перцовского, всех вернувшихся домой пассажиров по их же билетам посадят на следующие поезда в Перемышль.
Пострадавших не было. Некоторые получили незначительные повреждения при посадке и высадке. Всем оказали помощь прямо на месте, добавил Перцовский.
- 30 августа в Киевской области также была повреждена железная дорога, из-за атаки России задерживались более 20 поездов внутреннего и международного сообщения.
- 3 сентября Россия атаковала железную дорогу в Знаменке 25 дронами, в результате чего были ранены пять человек.
- 6 сентября Россия атаковала железную дорогу Донецкой области. В результате этого обесточен участок перед Славянском.
