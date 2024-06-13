На саміті G7 Британія оголосить про виділення допомоги Україні на понад $300 млн
На саміті G7 в Італії Британія оголосить про виділення допомоги для України у понад $300 млн. Про це повідомила канцелярія прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.
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Ця допомога піде на те, щоб підтримати "невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також закласти основу для більш довгострокового економічного і соціального відновлення та реконструкції".
Також у канцелярії наголосили, що Британія виділила майже 12,7 млрд фунтів ($15,7 млрд) на військову, гуманітарну та економічну підтримку України, а також на деякі види озброєнь, зокрема крилаті ракети Storm Shadow та бойові танки Challen.
"Ми маємо перейти від принципу "скільки потрібно" до принципу "що б не знадобилося", якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні", — заявив напередодні саміту Сунак.
- 4 червня Міністерства оборони Великої Британії та Латвії оголосили тендер на виробництво FPV-дронів для українських військових.
- 12 червня лідери країн Групи семи погодили розблокування $50 млрд заморожених російських активів для України до кінця 2024 року.
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