Британія та Латвія оголосили тендер на виробництво FPV-дронів для України

Кандидати мають податися на конкурс до 28 червня, участь можуть взяти компанії-члени контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн"

Фото: EPA/Andy Rain

Міністерства оборони Великої Британії та Латвії оголосили тендер на виробництво FPV-дронів для українських військових. Відповідне оголошення розмістила пресслужба британського уряду.

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У середині лютого 2024 року Лондон і Рига очолили "дронову коаліцію" для України. Того ж дня вони заявили, що у межах коаліції нададуть Києву тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV.

Сьогодні, 4 червня, країни оголосили тендер для західних компаній на закупівлю й постачання FPV-дронів українській армії. Конкурс має на меті виробництво безпілотників у великих масштабах і за доступною ціною, використовуючи переваги західної промисловості.

Взяти участь може будь-яка західна оборонна компанія країн, які входять до контактної групи у форматі "Рамштайн". Кандидати мають податися на конкурс до 28 червня.

11 лютого 2024 року міністр цифрової трансформації Федоров заявив, що Україна вже наздогнала Росію за кількістю дальніх дронів-камікадзе, а 25 лютого підтвердив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік.

20 березня Федоров заявив, що Україна може збільшити виробництво безпілотників до 2 млн одиниць на рік, що вдвічі більше за цільовий показник, але для цього потрібна додаткова фінансова підтримка Заходу.

3 червня заступник міністра оборони Дмитро Кліменков заявив, що майже 100% дронів для Сил оборони виготовляють в Україні, найбільша частка припадає на приватний бізнес.

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