Міноборони: Майже 100% дронів виготовляються в Україні, більшість – приватними виробниками

FPV-дрони. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Майже 100% дронів для Сил оборони виготовляють в Україні, найбільша частка припадає на приватний бізнес. Про це розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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Кліменков сказав, що йдеться про широку номенклатуру дронів. За його словами, нещодавно "Агенція оборонних закупівель" оголосила конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 000 дронів з орієнтовною вартістю до 3 млрд грн.

Заступник міністра оборони запевнив: міністерство отримало "хороші результати", наразі законтрактувало близько 7000 дронів, ще 7000 проходять перевірку й кваліфікацію.

26 травня безпілотник Головного управління розвідки Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області – за 1800 км від кордону з Україною.

19 грудня 2023 року Зеленський сказав, що Україна планує випустити мільйон дронів у 2024-му.

11 лютого 2024 року міністр цифрової трансформації Федоров заявив, що Україна вже наздогнала Росію за кількістю дальніх дронів-камікадзе, а 25 лютого підтвердив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона безпілотників на рік.

20 березня Федоров заявив, що Україна може збільшити виробництво безпілотників до 2 млн одиниць на рік, що вдвічі більше за цільовий показник, але для цього потрібна додаткова фінансова підтримка Заходу.

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