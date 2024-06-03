Минобороны: Почти 100% дронов создаются в Украине, большинство – частными производителями
Почти 100% дронов для Сил обороны производится в Украине, наибольшая доля приходится на частный бизнес. Об этом рассказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.
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Клименков рассказал, что речь идет о широкой номенклатуре дронов. По его словам, недавно "Агентство оборонных закупок" объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов с ориентировочной стоимостью до 3 млрд грн.
Замминистра обороны заверил: министерство получило "хорошие результаты", сейчас законтрактовало около 7000 дронов, еще 7000 проходят проверку и квалификацию.
26 мая беспилотник Главного управления разведки Минобороны атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в городе Орск Оренбургской области – в 1800 км от границы с Украиной.
- 19 декабря 2023 года Зеленский сказал, что Украина планирует выпустить миллион дронов в 2024-м.
- 11 февраля 2024 года министр цифровой трансформации Федоров заявил, что Украина уже догнала Россию по количеству дальних дронов-камикадзе, а 25 февраля подтвердил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона беспилотников в год.
- 20 марта Федоров заявил, что Украина может увеличить производство беспилотников до 2 млн единиц в год, что вдвое больше целевого показателя, но для этого требуется дополнительная финансовая поддержка Запада.
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