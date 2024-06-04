Британия и Латвия объявили тендер на производство FPV-дронов для Украины

Кандидаты должны подать себя на конкурс до 28 июня, участие могут принять компании-члены контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн"

Фото: EPA/Andy Rain

Министерства обороны Великобритании и Латвии объявили тендер на производство FPV-дронов для украинских военных. Соответствующее объявление разместила пресс-служба британского правительства.

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В середине февраля 2024 года Лондон и Рига возглавили "дроновую коалицию" для Украины. В тот же день они заявили, что в рамках коалиции предоставят Киеву тысячи дронов на $250 млн, в том числе и FPV.

Сегодня, 4 июня, страны объявили тендер для западных компаний на закупку и поставку FPV-дронов украинской армии. Целью конкурса является производство беспилотников в больших масштабах и по доступной цене, используя преимущества западной промышленности.

Принять участие может любая западная оборонная компания стран, входящих в контактную группу в формате "Рамштайн". Кандидаты должны подать себя на конкурс до 28 июня.

11 февраля 2024 года министр цифровой трансформации Федоров заявил, что Украина уже догнала Россию по количеству дальних дронов-камикадзе, а 25 февраля подтвердил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона беспилотников в год.

20 марта Федоров заявил, что Украина может увеличить производство беспилотников до 2 млн единиц в год, что вдвое больше целевого показателя, но для этого требуется дополнительная финансовая поддержка Запада.

3 июня заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что почти 100% дронов для Сил обороны производится в Украине, наибольшая доля приходится на частный бизнес.

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