На саммите G7 Британия объявит о выделении помощи Украине более чем на $300 млн

Эта помощь пойдет на поддержание неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей

Риши Сунак (Фото: ОП)

На саммите G7 в Италии Британия объявит о выделении помощи для Украины более чем в $300 млн. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра страны Риши Сунака.

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Эта помощь пойдет на то, чтобы поддержать неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности, а также заложить основу для более долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции.

Также в канцелярии подчеркнули, что Британия выделила почти 12,7 млрд фунтов ($15,7 млрд) на военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украины, а также на некоторые виды вооружений, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow и боевые танки Challen.

"Мы должны перейти от принципа "сколько нужно" к принципу "чтобы не понадобилось", если мы хотим положить конец этой незаконной войне", — заявил накануне саммита Сунак.

4 июня Министерства обороны Великобритании и Латвии объявили тендер на производство FPV-дронов для украинских военных.

12 июня лидеры стран Группы семи согласовали разблокировку $50 млрд замороженных российских активов для Украины до конца 2024 года.

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