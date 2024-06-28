На службі з 1998 року. Уряд призначив Андрія Даника новим главою ДСНС

З 27 лютого 2024 року до 28 червня 2024 року Даник був тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДСНС

Андрій Даник (Фото: ДСНС)

Кабінет міністрів на засіданні 28 червня призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

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Його першим заступником призначено Віталія Миронюка.

45-річний Даник у 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МВС України, спеціальність – пожежна безпека.

З 1998 по 2024 роки обіймав посади начальника різноманітних відділів ГУ ДСНС у Донецькій області. З 27 лютого 2024 року до 28 червня 2024 року був тимчасовим виконувачем обов'язків голови ДСНС.

Нагороджений 13 відзнаками, орденами, медалями й нагрудними знаками. Зокрема медаллю "За оборону Авдіївки" та пам'ятною медаллю "За оборону Маріуполя" у 2017 році, відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції" того ж року.

Уранці 18 січня 2023 року під час аварії вертольота у Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші керівники МВС. За останніми даними ДСНС, загалом загинули 14 осіб, з них одна дитина, постраждала 31 особа, з них 13 дітей.

3 серпня ДБР повідомило підозру п'ятьом посадовцям ДСНС у тому, що їхні дії 18 січня 2023 року призвели до авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС.

25 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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