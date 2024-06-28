На службе с 1998 года. Правительство назначило Андрея Даника новым главой ГСЧС

С 27 февраля 2024 года по 28 июня 2024 года Даник был временно исполняющим обязанности главы ГСЧС

Андрей Данык (Фото: ГСЧС)

Кабинет министров на заседании 28 июня назначил Андрея Даныка главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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Его первым заместителем назначен Виталий Миронюк.

45-летний Данык в 2002 году окончил Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля МВД Украины, специальность – пожарная безопасность.

С 1998 по 2024 год занимал должности начальника различных отделов ГУ ГСЧС в Донецкой области. С 27 февраля 2024 года по 28 июня 2024 года был временно исполняющим обязанности главы ГСЧС.

Награжден 13 знаками отличия, орденами, медалями и нагрудными знаками. В частности медалью "За оборону Авдеевки" и памятной медалью "За оборону Мариуполя" в 2017 году, наградой президента Украины "За участие в антитеррористической операции" того же года.

Утром 18 января 2023 года во время крушения вертолета в Броварах погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другие руководители МВД. По последним данным ГСЧС, в общей сложности погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадал 31 человек, из них 13 детей.

3 августа ДБР сообщило о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС в том, что их действия 18 января 2023 года привели к авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД.

25 августа Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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