На тлі звинувачень у порушеннях перемир'я Пакистан заявив про відданість припиненню вогню
Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що країна "залишається відданою сумлінному виконанню перемир'я" з Індією, на тлі звинувачень у порушенні припинення вогню з обох сторін. Про це повідомляє телеканал CNN.
Дипломатичне відомство Пакистану звинуватило Індію у порушенні перемир'я "у деяких районах", не наводячи конкретних деталей, але заявило, що їхні Збройні сили ставляться до ситуації "відповідально і стримано".
В Ісламабаді зазначили, що на їхню думку будь-які питання стосовно дотримання перемир'я повинні вирішуватися шляхом комунікації на "відповідних рівнях", і закликали війська на місцях діяти на власний розсуд.
Напередодні ввечері голова МЗС Індії Вікрам Місрі заявив про неодноразові порушення перемир'я з боку Пакистану впродовж останніх годин.
"Збройні сили дають адекватну й належну відповідь і дуже серйозно ставляться до цих порушень", – зазначив посадовець.
Індія закликала Пакистан ужити "відповідних заходів для усунення цих порушень і поставитися до ситуації з усією серйозністю і відповідальністю". Місрі додав, що військові його країни отримали вказівки "діяти рішуче" щодо інцидентів вздовж кордону та лінії контролю у спірній провінції Кашмір.
Міністр інформації Пакистану натомість заперечив заяви Індії про порушення перемир'я з боку його країни.
Тим часом пакистанська влада назвала сьогоднішнє перемир'я "перемогою над Індією", а громадяни країни беруть участь у святкуваннях.
Удень 10 травня президент США Трамп заявив, що за посередництва його країни Індія та Пакистан погодилися на повне й негайне припинення вогню. Згодом це підтвердили у Нью-Делі та Ісламабаді.
- Проте ввечері стало відомо про удари Пакистану по спірній провінції Кашмір – ППО працювало у центрі столиці тої частини регіону, яку контролює Індія.