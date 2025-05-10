На тлі звинувачень у порушеннях перемир'я Пакистан заявив про відданість припиненню вогню

Ісламабад і Нью-Делі докоряють одне одному у подібних інцидентах

Святкування у Пакистані з нагоди припинення вогню (Фото: REHAN KHAN / EPA)

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що країна "залишається відданою сумлінному виконанню перемир'я" з Індією, на тлі звинувачень у порушенні припинення вогню з обох сторін. Про це повідомляє телеканал CNN.

Дипломатичне відомство Пакистану звинуватило Індію у порушенні перемир'я "у деяких районах", не наводячи конкретних деталей, але заявило, що їхні Збройні сили ставляться до ситуації "відповідально і стримано".

В Ісламабаді зазначили, що на їхню думку будь-які питання стосовно дотримання перемир'я повинні вирішуватися шляхом комунікації на "відповідних рівнях", і закликали війська на місцях діяти на власний розсуд.

Напередодні ввечері голова МЗС Індії Вікрам Місрі заявив про неодноразові порушення перемир'я з боку Пакистану впродовж останніх годин.

"Збройні сили дають адекватну й належну відповідь і дуже серйозно ставляться до цих порушень", – зазначив посадовець.

Індія закликала Пакистан ужити "відповідних заходів для усунення цих порушень і поставитися до ситуації з усією серйозністю і відповідальністю". Місрі додав, що військові його країни отримали вказівки "діяти рішуче" щодо інцидентів вздовж кордону та лінії контролю у спірній провінції Кашмір.

Міністр інформації Пакистану натомість заперечив заяви Індії про порушення перемир'я з боку його країни.

Тим часом пакистанська влада назвала сьогоднішнє перемир'я "перемогою над Індією", а громадяни країни беруть участь у святкуваннях.